Allenamento Milan: ecco su cosa ha lavorato Fonseca a 2 giorni dalla Juve. Il report

Allenamento Milan: ecco a cosa ha lavorato Fonseca a 2 giorni dal big match con la Juve. Il report della seduta odierna a Milanello

Milan Juve si avvicina e i rossoneri oggi hanno svolto una nuova seduta di allenamento a due giorni dal big match. Ecco a cosa ha lavorato Fonseca con la squadra.

IL REPORT – Squadra a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno, focalizzato sul prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare la Juventus sabato 23 novembre alle ore 18.00 a San Siro.

Gruppo in campo per iniziare con l’attivazione muscolare eseguita con l’ausilio degli ostacoli bassi, al termine alcuni torelli a tema per terminare il riscaldamento. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche attacco/difesa, a seguire lavoro tattico che ha preceduto una partitella a tema con la quale si è chiusa la sessione odierna.