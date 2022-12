Allenamento Milan: doppia seduta per gli uomini di Pioli

Il Milan ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento, la prima della settimana: il report completo da Milanello

Ritrovo a Milanello questa mattina per colazione prima di scendere negli spogliatoi per il primo dei due allenamenti in programma. Presenti presso il centro sportivo Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

L’allenamento del mattino è iniziato con la squadra divisa in due gruppi. Il primo ha svolto tutto l’allenamento in palestra dove, dopo l’attivazione muscolare, ha lavorato sulla forza tramite una serie di esercizi eseguiti con l’ausilio degli attrezzi. Il secondo gruppo è uscito sul campo dove ha terminato il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni, a seguire una serie di esercitazioni tecniche e lavoro aerobico prima di rientrare negli spogliatoi.

Nel pomeriggio, squadra negli spogliatoi alle 14.00 per poi uscire sul campo dove il gruppo ha iniziato l’attivazione muscolare tramite alcuni esercizi atletici e una serie di torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione di allenamento.

MARTEDÌ 6 DICEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.