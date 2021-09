Allenamento Lazio: Zaccagni in gruppo, Luiz Felipe recuperato per il Milan

Allenamento Lazio: Sarri lavora a ranghi ridotti, ma in gruppo trova Mattia Zaccagni. Il neo acquisto è subito a lavoro

La Lazio si ritrova oggi sul campo di Formello per la ripresa degli allenamenti: dopo la roboante vittoria contro lo Spezia, mister Sarri ha concesso qualche giornata extra di riposo. Sul campo si contano gli assenti – partiti con le rispettive Nazionali -, ma c’è anche il volto nuovo di Zaccagni. Il neo acquisto si è subito aggregato al resto del gruppo e ha mosso i primi movimenti sotto gli occhi attenti del tecnico.

La sessione si apre col canonico riscaldamento atletico coordinato dal preparatore Losi: ostacoli ed aste sul rettangolo verde, per la messa in moto e la mobilità articolare. Conclusa la prima parte, la squadra si concentra sul lavoro col pallone per assimilare al meglio i nuovi concetti tattici del Comandante.

Va poi in scena la solita partitella tra ‘arancioni’ e ‘celesti’. Subito protagonista Zaccagni autore della rete che ha portato in vantaggio i suoi in maglia orange, rimontati da Luis Alberto e dai due baby scatenati, Moro e Romero. L’ex Verona, non è l’unica notizia positiva della giornata: in gruppo c’è anche Luiz Felipe, risparmiato sabato scorso contro lo Spezia per un affaticamento al polpaccio sinistro. Il brasiliano ha smaltito il fastidio, tornerà titolare alla ripresa del campionato con il Milan.

Ai box c’è Lazzari, fermo per un’elongazione al polpaccio destro. Rimarrà fuori un paio di settimane, la trasferta a San Siro è compromessa, tempi troppo stretti per recuperare. Il terzino è l’unico assente alla ripresa dei lavori a Formello (oltre ai nazionali). Basic, inserito dalla Croazia tra i convocati “riserva”, è a Roma e velocizzerà così il suo inserimento coi nuovi compagni.