Bologna, il report dell’allenamento: alla prima c’è il Milan

Il Bologna, che alla prima giornata del prossimo campionato affronterà il Milan, ha svolto oggi una seduta di allenamento

Questa mattina, nella quarta giornata di ritiro in Val Pusteria, i rossoblù del Bologna, primo avversario del Milan in campionato, hanno svolto una seduta di allenamento sul campo del centro sportivo di Valles con defaticamento in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche sul campo.

I PRESENTI

Questo l’elenco dei convocati di Thiago Motta del Bologna, primo avversario del Milan in Serie A, per il ritiro di Valles-Rio Pusteria.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.