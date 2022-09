Allegri rivela «Con Galliani ormai ci diamo del tu, è un grande amico»

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve ed ex Milan, ha parlato in conferenza della grande amicizia con Adriano Galliani

Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri ha parlato così di Adriano Galliani in vista della gara di domani tra Monza e Juve:

«Domani è una partita bella da giocare, ritrovo il mio carissimo amico Adriano Galliani, ormai ci diamo del tu, e il presidente. Han fatto una cosa straordinaria riportando il Monza in Serie A dopo non so quanti anni di storia. Penso sia stata una grande soddisfazione per loro».