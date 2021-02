L’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in lizza per il dopo Zidane al Real Madrid ma Raul è in pole

C’è anche Massimiliano Allegri nella ristretta cerchia di pretendenti per la panchina del Real Madrid. Secondo Cadena Ser, il tecnico ex Juventus e Milan fermo da un anno e mezzo ormai, è in lizza per il dopo Zidane.

Zizou è a rischio e non si esclude un esonero a breve. Il favorito per prendere il suo posto però è Raul, allenatore del Castilla, la seconda squadra dei Blancos.