Allegri: «Psg? Non ho avuto contatti. A settembre torno»

Allegri è tornato a parlare del suo futuro chiudendo per ora le porte al Psg, ma di fatto dichiarando a tutti che tornerà a settembre

Ecco le parole di Allegri sul suo futuro, Psg e cosa sta facendo in questi giorni a Parigi.

Psg – «Non c’è nulla con il PSG, sarebbe una mancanza di rispetto per altri essere qui per parlare con Leonardo. Sono a Parigi, una città magnifica, per presentare il mio libro e in particolare i miei aneddoti, le mie esperienze. Sul mio futuro non so ancora nulla»

Settembre ritornerà – «A settembre devo tornare, se mi abituo troppo alle vacanze non lavoro più: per questo devo riprendere. Se sto studiando inglese? Lo sto imparando per mia cultura personale, perché quando vado all’estero non riesco a comunicare»