Allegri: «Prossimo anno? La Juve deve vincere lo scudetto»

Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan, ha fatto il punto sulla prossima stagione: la sua Juve deve vincere lo scudetto

Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri ha parlato così della prossima stagione della Juve:

«È stato un anno in cui non abbiamo vinto trofei. L’anno scorso siamo partiti per vincere ma non ci siamo riusciti. Gli innesti di Pogba, Di Maria, Gatti, il recupero di Chiesa e McKennie: sarà una Juve più competitiva, dobbiamo fare di tutto per portare a casa il campionato e fare bene in Champions. I primi mesi della stagione saranno molto importanti».