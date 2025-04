Allegri, nome in corsa per il Milan: pro e contro del tecnico toscano

Allegri è uno dei nomi per la panchina del Milan del prossimo anno. Sembrerebbe una corsa a tre con De Zerbi e Conte

Massimiliano Allegri, Roberto De Zerbi e Antonio Conte sarebbero questi tre i nomi in corsa per la panchina del Milan della stagione 2024/2025. L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato i pro e i contro di questi tre profili.

Il tecnico toscano ex Juventus avrebbe come pro la solidità difensiva (mancata quest’anno), ha un ottimo rapporto con Paratici ed è libero da subito, non dovrebbe liberarsi da altri club. Contro: i ritorni in rossonero spesso non hanno fatto bene.