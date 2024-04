Allegri si prepara a Juve Milan: «Non abbiamo ancora raggiunto la Champions e sabato…». Le parole dell’allenatore bianconero

Massimiliano Allegri ha concesso un’intervista a Mediaset dopo Lazio-Juve analizzando anche il prossimo match contro il Milan.

FINALE – «È stata una partita di sofferenza, anche se nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni. Nel secondo tempo siamo cresciuti e abbiamo fatto bene. Non era facile, dopo essere andati sotto nei primi minuti su una ripartenza si poteva crollare. I ragazzi sono stati molto bravi, si sono meritati questa finale. Ora però dobbiamo concentrarci sul campionato, non abbiamo ancora raggiunto la Champions League e sabato avremo il Milan».

CRITICHE NONOSTANTE GLI OBIETTIVI – «Per la società, a livello economico, siamo stati bravi anche con l’accesso alla Supercoppa. Per quanto riguarda i risultati, il calcio è bello perché una partita ti dà sempre l’opportunità di svoltare una stagione. Stasera è stata importante per la finale di Coppa Italia e per la Supercoppa. Le critiche alla Juventus ci sono sempre, ma la colpa è la nostra: abbiamo fatto un girone d’andata che nessuno si aspettava, tutti ci davano in lotta con l’Inter per lo Scudetto. Io ero preoccupato soprattutto per il girone di ritorno».