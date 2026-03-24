Allegri con pochi intimi, chi è rimasto a Milanello? La lista dei calciatori a disposizione

Allegri avrà a disposizione pochissimi calciatori nel corso di questa sosta per le Nazionali: ecco quanti giocatori sono rimasti!

La Serie A e gli altri campionati hanno lasciato spazio alla pausa per le Nazionali. Una sosta diversa dalle altre per l’Italia dato che gli Azzurri del CT Gennaro Gattuso saranno impegnati nei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026.

Nel merito non c’è alcun rossonero nella Nazionale Italiana dato che Ricci non è stato convocato, così come Gabbia che sta rientrando da un infortunio e Bartesaghi che invece è stato chiamato dall’under 21 di Silvio Baldini. Però ci sono tantissimi calciatori del Milan convocati dalle rispettive selezioni.

Chi sono i calciatori del Milan rimasti a disposizione di Massimiliano Allegri?

Motivo per cui mister Massimiliano Allegri in queste due settimane lavorerà al centro sportivo di Milanello con pochissimi giocatori. Questa la lista dei presenti: Terracciano, Gabbia, Fofana, Loftus, Ricci, Fullkrug, Leao, Gimenez e Nkunku.

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