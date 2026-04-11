Allegri a Dazn: «Il 4-3-3 non c’entra nulla con questa sconfitta. Dobbiamo capire che la Champions è a rischio…»

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn subito dopo il fischio finale di Milan Udinese

Massimiliano Allegri, a pochi minuti dal fischio finale del match tra Milan e Udinese, sfida valevole per la 32esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SE IL CAMBIO DI MODULO HA PORTATO I RISULTATI SBAGLIATI: «Il cambio di modulo non c’entra assolutamente niente. Nel girone di ritorno per ben quattro volte non abbiamo segnato. Quando sei nelle prime quattro questo non va bene. Oggi abbiamo avuto delle situazioni buone, ma abbiamo difeso in maniera disordinata. Dobbiamo tornare a essere lucidi, perché abbiamo tutte le possibilità di entrare in Champions».

SULLE COSE CHE NON HANNO FUNZIONATO: «Il calcio è bello e anche brutto. L’ho detto ieri, non dobbiamo farci travolgere dagli eventi. Oggi eravamo troppo lenti nel giro palla, troppo frettolosi nelle scelte. Abbiamo perso delle palle e loro ripartivano».

SUI FISCHI DEI TIFOSI: «Fa parte del calcio, quando vinci sei bravo e quando perdi non lo sei. Hanno fatto bene a fischiarci ma i ragazzi si sono impegnati. Ora c’è un lavoro da fare per preparare la partita contro il Verona, questa sconfitta ci dà l’opportunità di far bene alla prossima».

SE L’ADDIO ALLO SCUDETTO HA PESATO: «Quando sei in cima e sei nel finale di stagione, se perdi l’obiettivo scudetto c’è un momento di rilassamento. Questa sconfitta ci deve far capire che la Champions è a rischio».

SU LEAO: «Oggi, nel primo tempo, ha avuto due occasioni importanti. Poi quando gli spazi sono stretti è difficile saltare l’uomo. Non è questione di Leao o di un altro. Dobbiamo fare prestazioni con più pazienza in fase offensiva».