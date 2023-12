Pato fa gli auguri al Milan: «Grazie per quello che hai fatto per me» – VIDEO

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha fatto gli auguri al club rossonero nel giorno dei suoi 124 anni

Attraverso un video social Alexandro Pato ha voluto fare gli auguri al Milan nel giorno dei suoi 124 anni:

«Milan, tanti auguri. Tanti anni, tanta storia, tanto amore, gioie. Fare parte di tutto questo che hai conquistato e ottenuto… Sono stato solo una piccola parte del Milan, grazie per tutto quello che sei e per tutto quello che hai fatto per me. Un grande abbraccio a tutti i tifosi milanisti ed un bacio al Milan».