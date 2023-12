Meret fissa l’obiettivo e lancia un messaggio al Milan: «Vogliamo recuperare in classifica»

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato nel post-partita della gara vinta contro il Cagliari: c’è il monito al Milan

Ai microfoni di DAZN, Alex Meret ha lanciato un monito al Milan dopo Napoli-Cagliari:

«Oggi era una partita molto nervosa, l’entusiasmo c’è perché vogliamo tornare a vincere e far bene. Forse abbiamo perso troppi punti, ma daremo il massimo per provare a recuperare in classifica».