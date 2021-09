Romagnoli pronto a riprendersi il Milan: il capitano titolare contro la Lazio

Romagnoli verrà rilanciato da Stefano Pioli dal primo minuto al fianco di Tomori contro la Lazio: la rincorsa del capitano è partita

Alessio Romagnoli è pronto a riprendersi il Milan. Il capitano rossonero tornerà titolare oggi contro la Lazio al fianco di Tomori, sostituendo così l’affaticato Kjaer. Nonostante un contratto in scadenza il prossimo giugno e un futuro probabilmente lontano da Milanello, il capitano rossonero darà tutto fino all’ultimo minuto di una stagione che si preannuncia intensa.

MOLTE CHANCE – Romagnoli è stato scavalcato nelle gerarchie da Tomori ma in una stagione con tantissimi impegni le chance per l’italiano non mancheranno. Pioli è pronto oggi a concedergli la prima.