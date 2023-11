Nesta sul Milan: «Squadra in difficoltà, deve ritrovare questa cosa»

Alessandro Nesta, ex calciatore del Milan e tecnico della Reggiana, ha analizzato il momento del club rossonero: le dichiarazioni

Intervistato da Sky, Alessandro Nesta ha dichiarato:

«Vedo un Milan un po’ in difficoltà, ha avuto tanti infortuni, la rosa era corta. Ricaricare le pile dopo una partita tosta come quella col Psg non è facile. Il Milan deve ritrovare la rosa più ampia, con meno infortuni. Davanti hai Juve e Inter con cui battaglierai fino alla fine per lo Scudetto».