Alesi CELEBRA il successo all’esordio col Milan Futuro: «Buona la prima, inziamo l’anno con una bella vittoria» – FOTO

Alesi CELEBRA il successo all’esordio col Milan Futuro: «Buona la prima, inziamo l’anno con una bella vittoria». Le parole del centrocampista rossonero

Gabriele Alesi, ritornato in estate in rossonero, ha celebrato la vittoria all’esordio ufficiale con il Milan Futuro contro il Lecco in Coppa Italia Serie C. Di seguito le parole del centrocampista sul proprio profilo Instagram:

PAROLE – «Buona la prima, iniziamo l’anno con una bella vittoria».