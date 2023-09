Albertosi: «Lotta Scudetto Serie A? Questo può essere il loro anno»

Ricky Albertosi ha in Cagliari-Milan, sfida odierna, la sua partita. Le sue parole sulla lotta scudetto in Seria A a la Gazzetta dello Sport

SULLA LOTTA SCUDETTO – «Oggi l’Inter è la più forte, mi sembra che non ci siano dubbi su questa superiorità. Al di là dei gol segnati nel derby, è una squadra rodata, che ha cambiato poco e fin qui ha sempre giocato bene. Cosa più importante, non ha mai perso e dall’anno scorso i ragazzi di Inzaghi sono cresciuti, pure per merito della grande esperienza vissuta in Europa. Sono aspetti che messi insieme fanno riflettere, credo che possa essere il loro anno».

