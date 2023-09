Albertosi: «Pioli ha fatto bene al Milan, questo il fattore rilevante!». Le parole dell’ex portiere sulla sfida di questa sera

Ricky Albertosi ha in Cagliari-Milan, sfida odierna, la sua partita. L’ex portiere, vincitore di uno scudetto con entrambe le squadre in campo oggi alle 18:30, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida.

IL LAVORO DI PIOLI – «Al Milan ha fatto molto bene, parlano i risultati. Conosce il calcio, è competente e soprattutto sa come prendere i ragazzi. Nello spogliatoio è un fattore rilevante. Bisogna tenere presente il suo percorso di quattro anni a Milano, la crescita evidente del gruppo e lo scudetto vinto con merito. In questo contesto, nessuno si comporterebbe meglio di lui».

SPORTIELLO – «É un ottimo portiere, un giocatore davvero affidabile. Negli ultimi anni ha fatto soprattutto la riserva, ma quando chiamato in causa ha dimostrato di poter fare senza problemi anche il titolare. Al Milan il discorso cambia perché davanti c’è un top come Maignan e non è semplice subentrare quando manca uno così, lo abbiamo visto. Avere un secondo esperto e abituato a giocare in Serie A è però un passo avanti rispetto alla scorsa stagione».

SULLA LOTTA SCUDETTO – «Oggi l’Inter è la più forte, mi sembra che non ci siano dubbi su questa superiorità. Al di là dei gol segnati nel derby, è una squadra rodata, che ha cambiato poco e fin qui ha sempre giocato bene. Cosa più importante, non ha mai perso e dall’anno scorso i ragazzi di Inzaghi sono cresciuti, pure per merito della grande esperienza vissuta in Europa. Sono aspetti che messi insieme fanno riflettere, credo che possa essere il loro anno».

SUL DERBY – «Secondo me non c’è tutta questa distanza tra le due squadre, i quattro gol di differenza sono esagerati. Partite come il derby a volte raccontano storie a parte, sono imprevedibili e nessuno avrebbe scommesso su un punteggio così eclatante».

