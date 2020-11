Albertini: «Vi racconto degli aneddoti su Berlusconi e Galliani…»

Demetrio Albertini ha parlato di calcio e di Milan nella trasmissione ‘Che tempo che fa’ condotta da Fabio Fazio

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, è stato ospite al programma televisivo “Che tempo che fa”. Inevitabile che si finisca a parlare di calcio e dei suoi trascorsi da calciatore.

Albertini ha dichiarato: «Galliani Zio Fester? Lo chiamavo così per via di Teo Teocoli. Quando arrivai al Milan, Berlusconi mi guardò le scarpe e mi disse ‘Demetrio perché non hai le calze? Sono i ferri del mestiere. Vedi ad avere un Presidente come me? Un rompic***I in più’».

Albertini prosegue ancora dicendo: «Il mio gol più bello l’ho segnato in semifinale dei Mondiali del ’94. Billy non c’era perché si era fatto buttare fuori. Fu un anno fortunato per noi che vincemmo anche la Coppa dei Campioni».