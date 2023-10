Albertini sul caso scommesse: «Generazione di ragazzi impreparati». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Demetrio Albertini ha parlato ai microfoni di Libero del caso scommesse che ha coinvolto vari giovani calciatori della Nazionale e di Serie A. Ecco le parole dell’ex Milan e presidente del settore tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio:

«Io dico solo che abbiamo a che fare con una generazione di ragazzi impreparati, sono sommersi dagli input ma non hanno gli strumenti per gestirli e… cadono stupidamente in tentazione».

