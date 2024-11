Albertini su Milan Juventus: «Mi auguro di vedere una bella partita! Sapete per chi tifo...»

Le parole di Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, sulla prossima sfida tra i rossoneri e la Juventus

PAROLE – «Mi auguro di vedere una bella partita come lo è stata anche Inter-Juventus. Abbiamo bisogno di spettacolo nel nostro calcio, ci guarderanno in tutto il mondo. Mi auguro che il Milan la interpreti nel modo giusto, i rossoneri sono un po’ altalenanti. Senza fare pronostici, ma sapete per chi farò il tifo (ride, ndr)… Dico solo che mi auguro di vedere una bella partita».