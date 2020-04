Albertini: «Il calcio è pronto a ripartire, ma io resto titubante»

Il presidente del settore tecnico della FIGC Demetrio Albertini ha detto la sua riguardo alla ripresa del campionato di Serie A

Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della FIGC, ha parlato ai microfoni di RaiNews24 della ripresa dei campionati di calcio. Queste le sue dichiarazioni:

«Il mondo del calcio è pronto a ricominciare. Si è preparato alla possibilità del rientro, si è parlato del come, il quando dovrà dirlo il Consiglio dei Ministri e sarà quando non ci sarà la possibilità di nuovi contagi, o comunque sarà vicina allo zero. Sappiamo che dobbiamo convivere con il virus. Il calcio è un’azienda, oltre che un intrattenimento, e quindi stiamo cercando di mettere in campo tutte le sue responsabilità aspettando le decisioni del ministro. Siamo stati il primo paese a smettere di giocare, mi auguro che possiamo essere il primo ad uscirne; anche se non sono certo sia possibile. Io, comunque, sarei molto titubante ad entrare in campo in questo momento».