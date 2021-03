Aguero, addio City: la Serie A-nziani ci spera

La notizia era nell’aria, ora l’ufficialità della separazione tra Aguero e il Manchester City apre scenari di speranza anche per la Serie A

Dieci anni non si possono riassumere in un breve comunicato o in un post social: la storia d’amore tra Sergio Aguero e il Manchester City è una di quelle passioni che immagini non debbano finire mai. Eppure la vita va avanti, il calcio talvolta ancor più veloce e con buona pace di ciò che era stato fino a poco prima.

El Kun lascerà da leggenda e tutto fa presupporre che l’ultimo saluto che gli riserverà il club sarà il degno tributo a un campione unico. Miglior marcatore nella storia dei Cityzens, miglior realizzatore straniero nella storia della Premier League e quarto in assoluto. Numeri straordinari che hanno contribuito all’affermazione degli Sky Blues, con 4 campionati in bacheca che diventeranno con ogni probabilità 5 tra poche settimane. Senza considerare un’altra decina di trofei inglesi e quella Champions League che, chissà, mai come in questa stagione potrebbe arrivare.

