Agresti su Estupinan: «Qual è il vero giocatore? Deve capire che…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato e le prestazioni dei singoli continuano a catalizzare l’attenzione dei media sportivi nazionali. Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il noto giornalista Stefano Agresti, firma autorevole e attento osservatore delle dinamiche di Serie A, ha dedicato un focus dettagliato a Pervis Estupiñán. Il terzino sinistro ecuadoriano, calciatore dotato di una spinta inesauribile e di una notevole potenza fisica, è finito al centro del dibattito dopo le ultime uscite con la maglia del Diavolo.

PAROLE – «Dieci giorni fa Estupinan ha trovato semaforo verde e ha sgommato: ha bruciato Luis Henrique secondo gli insegnamenti tattici di Allegri, ha segnato il gol decisivo all’Inter (un gol che lo renderà immortale per i tifosi del Milan, quello dell’8 marzo 2026 sarà per sempre “il derby di Estupinan”). Solo che, a una settimana di distanza, si è ripetuto al contrario: Max gli ha dato fiducia anche contro la Lazio, nonostante Bartesaghi avesse recuperato, e lui l’ha tradita facendosi infilare da Isaksen. Da eroe a delusione. E il semaforo è diventato d’improvviso rosso, senza nemmeno passare dal giallo: Estupinan ha dovuto inchiodare. Già, ma qual è il vero Estupinan? Quello che abbatte l’Inter o quello che si fa travolgere da Isaksen? Possibile che tanti mesi con Allegri, un maestro della fase difensiva, non gli abbiano insegnato niente? Non ha capito che conta si offendere, ma anche proteggere? Il Milan continua a sperare che il vero Estupinan sia l’uomo decisivo del derby. Giusto sperare, ci mancherebbe. A noi resta il dubbio che sia. invece, quello spaesato di Roma»