Agente Ismaila Sarr: «Lui al Milan? Ha molte chance di lasciare il Watford». L’ala destra è seguita dai rossoneri

Ismaila Sarr, ala destra del Watford, è uno dei giocatori valutati dal Milan per rinforzare il pacchetto offensivo.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024 ma, al di là di una possibile retrocessione del Watford in Championship, sarebbe destinato a lasciare il club inglese a fine stagione. «Interesse di Milan e Liverpool? L’unica cosa certa è che ha molte chance di partire in estate indipendentemente da come andrà il Watford da qui a fine stagione. È ciò che abbiamo pianificato», ha detto il suo agente ad Afrique Sports TV.