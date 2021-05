Ag. Emerson Palmieri: «Futuro? Con l’Italia ha un rapporto speciale»

Fernando Malta, agente di Emerson Palmieri, parlando del futuro del suo assistito dopo la vittoria della Champions League

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, Fernando Malta, agente di Emerson Palmieri, parlando del futuro del suo assistito dopo la vittoria della Champions League con il Chelsea:

«Ora, è felicissimo per la vittoria della Champions League, è cresciuto sognando un successo di questo tipo. Sono pochi i calciatori che possono dire di essere campioni d’Europa e lui rientra in questa élite. La Nazionale? Con l’Italia ha un rapporto speciale, si sente parte integrante del progetto portato avanti da Mancini. Il ct è una persona fantastica, ha piena fiducia in Emerson, come si è visto nel percorso di qualificazione agli Europei. Sarebbe una soddisfazione enorme non solo giocare l’Europeo, ma anche vincerlo, Emerson ci crede e l’Italia ha buone possibilità di competere per il successo finale».