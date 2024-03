Adli e il rapporto con i compagni di squadra: «Con loro parlo di tutto e con tutti. Gabbia...»

Adli sui suoi compagni di squadra: «Con loro parlo di tutto e con tutti. Gabbia…». Le parole del centrocampista rossonero

Yacine Adli ha parlato ai microfoni di SportWeek del suo rapporto con i compagni di squadra al Milan. Ecco le parole del centrocampista:

PAROLE – «Il compagno che mi ha sorpreso? Gabbia. L’anno scorso giocava pochissimo, pur sempre più di me (ride), ma non ha mollato. Poi è andato al Villarreal ed è tornato con tanta fiducia in più. Quello più divertente? Florenzi. Prima, ridevo tanto con Sandro Tonali. Con loro parlo di tutto, e soprattutto parlo con tutti. Preferisco parlare di vita, delle difficoltà che incontriamo, delle prove cui ci sottopone. Cerco di dare il buon esempio e buoni consigli. È importante relativizzare: abbiamo la fortuna di aver trasformato una passione in lavoro, quindi dobbiamo essere pazienti quando le cose non vanno bene e guardare non quelli che stanno meglio, ma chi sta sotto di noi. È così che impariamo ad accontentarci di ciò che abbiamo».

