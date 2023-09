Adli titolare nel Milan 346 giorni dopo: ecco la sua grande chance

Adli Milan, a Cagliari sarà titolare: la grande chance del francese. Scelto come vice Krunic, Adli verrà ripagato della sua tenacia

346 giorni dopo, Yacine Adli ritrova la maglia da titolare. Dopo lunghe riflessioni, Pioli ha scelto lui come vice Krunic in Cagliari Milan. Il turno infrasettimanale è la chance per il rossonero di dimostrare il suo valore, lui che ha lottato per rimanere al Milan.

Come ricostruisce La Gazzetta dello Sport, quando Adli è arrivato le premesse erano grandi. Pioli aveva però bisogno di un centrocampo fisico e lui è rimasto in disparte. Una sola da titolare nel 2022. Nel frattempo, però, Adli dimostra in tutti i modi di voler far parte della squadra rossonera: rifiuta le destinazioni di mercato e organizza una festa a casa sua i suoi compagni di squadra.

Pazienza è la parola d’ordine di Adli, che non fa l’offeso ma lavora per convincere Pioli di meritare spazio. Quel momento è arrivato e in un mercoledì sera di fine settembre toccherà a lui dare geometrie al Milan.