Adli si prende San Siro, i giornali: «Lo chiamano Pittore, il gol è un omaggio a Van Gogh» si legge sulla Gazzetta

Con il suo gol ha permesso al Milan di sbloccare il match contro la Roma, ma a colpire è stata l’intera prestazione offerta: Yacine Adli è stato uno dei principali protagonisti della sfida di ieri sera.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola lo premia con un 7 in pagella: «Lo chiamano Pittore e il gol è un omaggio a Van Gogh: tiro mancino come lui. Partita completa: palleggia, intercetta, fa calciare Paredes ma difende in avanti e avvia il 2-0».