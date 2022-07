Yacine Adli, uno dei volti nuovi del Milan 2022-2023, si è raccontato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole

«Parla bene il francese, ma preferisco che mi parli in italiano per imparare più velocemente i termini tecnici perchè se fosse costretto a parlare la lingua madre di ogni giocatore per lui sarebbe difficile»