Adli a Mediaset: «Mi sento bene ora, lavoro per aiutare la squadra». Subentrato nel secondo tempo, parla il centrocampista rossonero

Yacine Adli ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity dopo Borussia Dortmund Milan:

LE PAROLE – «Penso che sia più facile entrare a gara in corso piuttosto che giocare dall’inizio perché c’è più spazio. Adesso mi sento bene, ma io so che ho lavorato tanto per arrivare dove sono ora e farò ancora di più prossimamente per dare il massimo e aiutare la squadra ad ottenere i suoi obiettivi»