Adarabioyo Milan, dall’Inghilterra rilanciano: il Diavolo sfida due club di Premier League

Adarabioyo Milan, dall’Inghilterra rilanciano: il club rossonero lancia la sfida a due club di Premier League

Non solo l’attaccante, il calciomercato Milan si sta concentrando in queste settimane anche sul possibile rinforzo in difesa, lì dove almeno un colpo se non di più andrà piazzato.

Secondo quanto riportato da Mirror Football il Diavolo resta in corsa per Tosin Adarabioyo, difensore che si avvia verso la naturale scadenza del contratto con il Fulham. I rossoneri sono pronti a contendere il giocatore a Tottenham e West Ham.