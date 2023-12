Acri su Simic: «Gli serve continuità, tra lui e Camarda preferisco..»

Il procuratore Alessandro Acri è intervenuto a TMW Radio per commentare tra le varie l’esordio con gol di Simic con il Milan

«Effettivamente si sta intravedendo qualche segnale. Bisognerebbe capire quanto per necessità e quanto per virtù. Per capirlo, però, bisognerebbe essere dentro. Comunque qualcosa si sta muovendo.Tornando al discorso di prima la cosa più importante non è il fatto che il giovane quando entra non è pronto. Può succedere, però, che fa bene e segna, come Simic. La cosa importante è dargli continuità»

CHI PREFERISCE TRA SIMIC CAMARDA E BARTESAGHI – «Sono tre profili completamente diversi ma se devo andare a mio gusto direi Simic»