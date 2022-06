Novità sulla struttura finanziaria del Milan targato Red Bird: il fondo di Cardinale potrà contare su ulteriori finanziamenti di Elliott

Come riportato dal Sole 24 Ore il fondo di Gerry Cardinale, che finalizzarà questo affare anche grazie a un finanziamento da parte di Elliott che può andare dai 200 ai 550 milioni di euro in base all’equity che Cardinale riuscirà a raccogliere tra i sottoscrittori dell’operazione (il fund raising è ancora in corso), potrà infatti godere di ulteriori finanziamenti da parte di Elliott (con un tasso del 3%) per coprire le perdite future del Milan fino al 2025.