Acerbi: «Ero sbandato già prima del Milan, li non pensai al calcio»

Acerbi ha voluto raccontare la sua breve avventura al Milan contornata dalla terribile scomparsa del padre e i problemi con l’alcool

Ecco le parole di Acerbi in un’intervista rilasciata attraverso Instagram ai ragazzi della pagina Che Fatica La Vita Da Bomber in cui ha voluto anche ricordare la sua esperienza al Milan.

«Io ero già sbandato già prima del Milan. Sono andato al Milan ma non pensavo solo al calcio. Poi è morto mio padre e quindi quando sono arrivato per me era già finito. Mi dispiace molto. Meglio qualche anno di carriera in meno e diventare la persona che sono diventata che fare una carriera e finire di giocare a calcio ed essere un c****ne».