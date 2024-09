Abraham Milan, TUTTI PAZZI dell’attaccante inglese: Furlani sta studiando QUESTA MOSSA. Le ultimissime notizie

Tammy Abraham, nelle sue prime apparizioni con la maglia rossonera, ha davvero sorpreso tutti. Qualità, impegno, abnegazione…l’attaccante inglese è già entrato nel cuore dei tifosi del Milan. Di seguito gli ultimi aggiornamenti riportati da Nico Schira riguardo una sua possibile permanenza.

LE PAROLE – «Il Milan è molto soddisfatto delle prestazioni di Tammy Abraham. Il Milan non ha diritto di riscatto dall’AS Roma, ma il suo agente è in ottimi rapporti con il Milan e l’attaccante vuole restare. Se continua di questo passo i rossoneri lavoreranno per trattenerlo».