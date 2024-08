Abraham Milan (Sky), si tratta a OLTRANZA con la Roma: gli AGGIORNAMENTI sullo scambio con Saelemaekers

Abraham Milan, si tratta a OLTRANZA con la Roma: gli AGGIORNAMENTI sullo scambio con Saelemaekers e i dettagli economici

Gianluca Di Marzio su X ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la trattativa tra il mercato Milan e la Roma per lo scambio Abraham-Saelemaekers. C’è molto ottimismo sulla riuscita della trattativa e si lavora per trovare l’intesa con tutte le parti.

PAROLE – «Saelemaekers-Abraham, si tratta a oltranza in queste ore per far quadrare il discorso stipendio e trovare l’accordo fra tutte le parti coinvolte. La Roma ha dato l’ok per il completamento dell’operazione».