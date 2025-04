Abraham, Milan Inter può essere la sua sfida: i numeri in Coppa Italia parlano chiaro

Condividi via email

Abraham è il favorito per occupare un posto da titolare in Milan-Inter, i numeri del centravanti inglese in Coppa sono ottimi

Tammy Abraham, salvo imprevisti, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto in Milan–Inter, match valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Nel torneo i numeri dell’attaccante inglese sono positivi.

Nelle precedenti due partite del torneo con Roma (quarti di finale) e Sassuolo (ottavi di finale) ha messo a segno 3 gol e 1 assist. Attualmente guida la classifica marcatori della competizione insieme a Noslin e Dovbyk.