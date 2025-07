Formazioni ufficiali Arsenal Milan: assente Maignan, Leao centravanti e capitano

Formazioni ufficiali Arsenal Milan: Allegri lancia Leao centravanti e deve rinunciare a Maignan. Esordio per Terracciano

Tutto è pronto al National Stadium di Singapore per un evento attesissimo dai tifosi rossoneri: il calcio d’inizio della tournée asiatica del Milan sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Alle ore 13:30 italiane, i rossoneri scenderanno in campo contro l’Arsenal di Arteta, in un’amichevole che segna l’inizio di una nuova era per il club, con Igli Tare che si è insediato come nuovo Direttore Sportivo.

L’attesa è palpabile, non solo per vedere le prime mosse di Allegri in panchina, ma anche per osservare come si integreranno i volti noti e i giovani talenti in questa rinnovata formazione. La partita, la prima delle tre amichevoli in programma tra Asia e Pacifico, sarà visibile in diretta su DAZN, ma potrà essere seguita anche tramite il consueto live di Milannews24, la fonte da cui sono state tratte le informazioni sulle formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali rivelano alcune scelte interessanti da parte di entrambi gli staff tecnici. Per il Milan, il modulo è il classico 4-3-3 tanto caro ad Allegri. In porta, con Maignan indisponibile, c’è P. Terracciano, chiamato a dimostrare il suo valore. La linea difensiva è composta da Tomori, Thiaw, Pavlovic e Bartesaghi, un mix di esperienza e gioventù che sarà messo subito alla prova. A centrocampo, spazio a Loftus-Cheek, Ricci e Musah, trio dinamico e muscolare. In attacco, il tridente è esplosivo con Saelemaekers, Leao e Pulisic, che avranno il compito di mettere in difficoltà la difesa dei Gunners. Tra gli assenti del Milan figurano, oltre a Maignan, anche Jimenez e Fofana, tutti indisponibili per questa prima uscita.

Sul fronte Arsenal, anche Arteta schiera un 4-3-3 di tutto rispetto. In porta c’è Raya, protetto da una difesa composta da White, Saliba, Calafiori e Zinchenko. A centrocampo, la diga è formata da Norgaard, Rice e Nwaneri, pronti a dettare i ritmi di gioco. L’attacco vede la velocità e la tecnica di Saka, Havertz e Martinelli, un trio capace di creare non pochi grattacapi a qualsiasi retroguardia. I Gunners devono fare a meno di Gabriel Jesus e Madueke, due assenze importanti che potrebbero influenzare le dinamiche offensive. La panchina dell’Arsenal è ricca di opzioni, con nomi come Kepa, Odegaard e Trossard pronti a subentrare.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Jansen Foo, coadiuvato dagli assistenti Andy Tan e Abdul Hannan, con Abirami Naidu come IV Uomo.

Questa amichevole è più di un semplice test; è un’opportunità per i giocatori di dimostrare il loro valore al nuovo tecnico Allegri e al nuovo Direttore Sportivo Tare, che avranno un ruolo chiave nel plasmare il futuro del Milan. Le aspettative sono alte e l’entusiasmo non manca, mentre i tifosi si preparano a seguire ogni passo di questa nuova, affascinante avventura rossonera.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Calafiori, Zinchenko; Norgaard, Rice, Nwaneri; Saka, Havertz, Martinelli. A disp.: Kepa, Setford, Rojas, Gabriel, Lewsi-Skelly, Kiwior, Timber, Odegaard, Merino, Lokonga, Zubimendi, Trossard, Nelson, Nichols, Dowman, Salmon, Copley, Kabia, Harriman-Annous. All. Arteta.

MILAN (4-3-3): P.Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ricci, Musah; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Magni, Dutu, Bondo, Comotto, Libeali, Chukwueze, Okafor, Colombo. All. Allegri.