Abraham svela il suo IDOLO: «Sono CRESCIUTO guardando lui, cerco di copiare i suoi movimenti». Le dichiarazioni

Abraham ai microfoni di Milan Tv ha svelato chi è il suo idolo calcistico. Queste le parole del nuovo attaccante del Milan.

RIGUARDO AGLI IDOLI – «La mia famiglia era molto tifosa dell’Arsenal e io sono cresciuto guardando molte partite dell’Arsenal e Tierry Henry era il mio idolo. E’ vedendo lui che ho voluto fare l’attaccante. Ancora oggi cerco di copiare alcuni suoi movimenti. Ma ci sono così tanti grandi giocatori, come Ronaldo, Drogba che ho avuto la possibilità di vedere ogni settimana. Ci sono tanti grandi attaccanti che hanno giocato in questo grande club ed è bello che possa seguire le loro orme. Idoli fuori dal calcio? I miei genitori, sono stati fonte di ispirazione tutta la vita, hanno fatto sì che rimanessi concentrato, così come mio fratello e mia sorella, a raggiungere i miei obiettivi».

