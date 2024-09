Abraham a DAZN: «Abbiamo giocato con PASSIONE, ci GODIAMO la vittoria. Dobbiamo CONTINUARE così». Le dichiarazioni

Abraham ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria del Milan contro l’Inter nel derby.

GIOIA POST DERBY – «Siamo molto felici. Lo sappiamo che loro sono una buona squadra. Oggi abbiamo giocato con fiducia, coraggio, passione. Dobbiamo prendere fiducia da oggi e continuare così».

VITTORIA DELLA RIPARTENZA – «È importante godersi la vittoria, riposare. Era importante vincere. Sono arrivato in un momento complicato, venivo da infrotunio e dovevo rimettermi a disposizione dopo un momento complicato. Non abbiamo avuto un grande inizio di stagione. Oggi è arrivata una vittoria molto importante per ripartire».