Abate a Milan Tv: «Speriamo di chiudere in bellezza con il Lecce…». Le parole del tecnico rossonero

Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Milan Tv della vittoria del Milan Primavera contro l’Atalanta. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Partita importantissima, al di là della classifica, per dare un segnale a noi stessi, per l’atteggiamento e la voglia di vincere del del gruppo. Mi son piaciuti tutti, per voglia, fame e intensità. Abbiano fatto una buonissima gara, adesso resettiamo e pensiamo a mercoledì che sarà un’altra battaglia e speriamo di chiudere in bellezza con il Lecce che sarà una partita difficilissima».