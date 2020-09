22 settembre: buon compleanno a Ronaldo il Fenomeno

Poco più di una stagione con la maglia del Milan ma ha saputo regalare giocate pregevoli nonostante fosse ormai al tramonto della sua carriera: spegne 44 candeline Ronaldo, il Fenomeno, il brasiliano due volte Campione del Mondo con il Brasile

Eppure sulla data di nascita c’è sempre un dubbio; pare infatti che sia nato il 18 settembre ma che il padre lo abbia registrato solo quattro giorni dopo, il 22. Per questo, almeno ufficialmente, il suo compleanno cade quest’oggi come Thiago Silva, a cui il Milan ha dedicato uno speciale messaggio di auguri tramite il proprio account Twitter.

Two Brazilian icons celebrate their birthdays today, @tsilva3 and @Ronaldo! Have you wished them a happy birthday yet? 🎉🤩

Giornata speciale, oggi, per due ex rossoneri: Thiago Silva e Ronaldo. Buon compleanno ragazzi! 🎉🤩#SempreMilan pic.twitter.com/XEY5mIJYIz

