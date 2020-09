Il 22 settembre 1984 nasceva a Rio de Janeiro Thiago Silva: il difensore brasiliano divenuto celebre indossando la maglia di Milan e Psg

Il 22 settembre 1984 veniva al mondo Thiago Silva, difensore centrale brasiliano considerato tra i migliori al mondo. Dopo essere cresciuto calcisticamente nella Fluminense parte per la prima volta in Europa senza grandi successi giocando nella seconda squadra del Porto e nella Dinamo Mosca.

Ritorna in Brasile nella Fluminense dove vince la Coppa del Brasile nel 2007, ma la sua vera esplosione e consacrazione nel grande calcio avviene con l’arrivo al Milan dove si mette subito in luce come un difensore sempre concentrato e fenomenale nella fase di copertura nonostante all’inizio della sua carriera giocasse come centrocampista. Con la maglia rossonera vince uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nel 2011 prima di passare al Paris Saint Germain dove, in compagnia di altre stelle, farà incetta di titoli nazionali. Oggi Thiago Silva si appresta a vivere la probabilmente ultima esperienza in Europa con la maglia del Chelsea.