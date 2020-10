22 ottobre 1969, Estudiantes-Milan: la caccia all’uomo avvenuta sul campo di Buenos Aires e il trionfo del Milan campione del Mondo

La Coppa Intercontinentale vinta dal Milan viene ricordata anche per gli episodi di grande violenza avvenuti sul campo di Buenos Aires sul campo. I rossoneri si presentano forti del 3-0 maturato all’andata a Milano ma i giocatori dell’Estudiantes scendono in campo con un solo obiettivo: far male.

Il pretesto è rappresentato dal calciatore del Milan Combin, etichettato come traditore dagli argentini per aver scelto di vestire la maglia della Nazionale francese, vittima sul campo di una vera “caccia all’uomo” da parte dei giocatori ospiti. La gara si concluderà 2-1 per l’Estudiantes ma sarà il Milan ad alzare al cielo il trofeo grazie alla netta vittoria dell’andata.