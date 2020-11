Giuntoli: «Questo Napoli-Milan di staserà non sarà una sfida scudetto»

Giuntoli si è concesso ai microfoni di Sky nel pre partita di Napoli-Milan. Ecco cosa ha dichiarato il diretto sportivo partenopeo

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel pre partita del match contro il Milan, rispondendo alle domande dei colleghi di Sky.

Giuntoli ha detto: «Dopo 8 partite non si può parlare di sfida-Scudetto. Ovviamente sarà un esame per capire anche noi come siamo fatti. Rino quando parlammo di Bakayoko è stato il primo sponsor. Noi volevamo prendere qualcuno ma aspettavamo un’occasione, lo seguiva una squadra tedesca (Herta Berlino ndr) ma siamo stati bravi a chiudere. Non credo che a gennaio ci saranno tante operazione ma se si dovesse presentare l’occasione saremo bravi a sfruttarla».