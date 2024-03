Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Zubimendi: la richiesta spaventa il rossoneri, rivali in agguato

Dotato di mezzi fisici e tecnici importantissimi, Zubimendi sembrava il profilo giusto per il calciomercato Milan. Poterlo strappare alla Real non era però per nulla scontato, visto che il giocatore è legato al club da un contratto fino al 2027 con clausola rescissoria fissata in circa 60 milioni.

Come riportato dalla Bild, una somma molto importante per il Milan, quasi inarrivabile, ma che potrebbe invece non spaventare il Bayern.