Zola: «Scudetto? Al momento dico l’Inter ma vediamo più avanti»

Zola ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni del Corriere dello Sport, ecco le sue parole sullo scudetto:

«Per settimane, il Napoli di Spalletti è stato di una bellezza spaventosa, sembrava quasi invincibile. Aveva tutto quello che si può chiedere ad una squadra. E poi anche l’Atalanta o il Milan. Ma nulla è per sempre ed inconvenienti ne hanno avuti tutti. Adesso è il momento dell’Inter, non subisce gol e ne segna quanti gliene servono o in abbondanza».