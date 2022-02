Ibrahimovic annuncia: «Continuerò a giocare fino a quando non vinco col Milan»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zlatan Ibrahimovic ha suonato la carica facendo chiarezza sul suo futuro: l’obiettivo è vincere trofei con il Milan

All’evento di presentazione degli NFTs di Zlatan Ibrahimovic, tratti dal suo libro “Adrenalina – My untold stories”, lo svedese ha parlato in questi termini del suo futuro:

«Il mio futuro è calcio, sono ancora attivo. Provo tanto dolore per non essere in campo in questo periodo. Da quando sono tornato al #Milan stiamo facendo grandi cose: ci manca solo una cosa, vincere dei trofei. Non mollo finché non vinco con questa squadra».